У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України повідомили, що станом на 31 серпня в Сумській області зібрано понад 12 тонн загиблої риби, а в Чернігівській області – 6 тонн.

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На Півночі України збирають мертву рибу

Наразі маса забруднених вод у річці Десна дісталась до села Кладьківка Чернігівської області. Українські фахівці проводять штучну аерацію водойм для насичення їх киснем. Це має посилити дію внесених бактерій та покращити якість води.

Основні заходи здійснюються в Чернігівській області, зокрема у селах Макошине та Максаки. Також продовжується збір та захоронення загиблої риби.

Раніше за дорученням Дениса Шмигаля було проведено засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо забруднення річки Сейм та можливого забруднення річки Десна. Тоді комісія визначила комплекс заходів для локалізації та ліквідації наслідків забруднення.

Нагадаємо, що Державна екоінспекція повідомила, що з 14 серпня Росія, ймовірно, скидає відходи невідомих речовин у річку Сейм, що протікає на Чернігівщині.