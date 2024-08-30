Вчора за дорученням прем'єра Шмигаля відбулося засідання Державної комісії з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Були надані відповідні доручення усім дотичним органам влади. Зокрема,ОВА, ДСНС, Міндовкілля тощо. Усім зрозуміло, як діяти для ліквідації загрози.

Про це в ефірі телемарафону сказав Михайло Янчук, очільник Державного агентства водних ресурсів України, передає 24 Канал.

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Тривають пошуки джерела забрудення

Янчук розповів, що Держагентство водних ресурсів проводить посилений щоденний моніторинг якості води. Результати останнього дослідження показують зниження у 3 – 4 рази розчиненого кисню у воді, а також перевищення нормативів хімічного споживання кисню у два – три рази. Цей показник говорить про забрудненість води, але станом на зараз не дає відповіді щодо елементів цього забруднення.

Також за останніми дослідженнями зафіксована позитивна динаміка на ділянці річки Сейм у Сумській області.

Наразі тривають пошуки причини забруднення. До них залучено низку наукових установ.

На щастя, у воді хімічних та високотоксичних елементів не фіксується. Це органічні речовини.

За словами Янчука, сказати, коли саме вдасться ліквідувати забрудення, зараз не можна. Спершу його треба локалізувати.

Зазначимо, що забруднення було зафіксовано у Сеймі, але воно переміщується і досягло Десни.

Наразі у межах Десни не перевищуються нормативи якості води, які характері для поточного сезону. Загроз для населення немає.

У Держагентстві нагадали, що жителям, де протікають Сейм та Десна, забороняють купатися у воді, ловити рибу та використовувати воду для господарських і побутових потреб.

Про зняття обмежень буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що Державна екоінспекція повідомила, що з 14 серпня Росія, ймовірно, скидає відходи невідомих речовин у річку Сейм, що протікає на Чернігівщині.