Воздушная тревога в городе звучала рано утром. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Геннадия Труханова.

Смотрите также В Чернигове из-за атаки "Шахедов" разрушены дома

Какие последствия вражеской атаки по Одессе

Городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате атаки вражеских дронов-камикадзе в городе повреждены жилые дома. Также зафиксировано возгорание 4 легковых авто.

Сообщений о пострадавших пока не поступало. Дополнительных деталей Труханов пока не сообщал.

Воздушную тревогу в городе объявляли примерно в 4:26, а отбой прозвучал через 2 часа в около 6:30.

Напомним, повреждения также зафиксировали в Харькове. В Новобаварском районе в результате удара БПЛА типа "Шахед" повреждена газовая труба, пять авто. Там возник пожар, о пострадавших не сообщалось. В Киевском районе города упали обломки. Также вблизи Харькова в результате падения беспилотного летательного аппарата разрушены частный дом и гараж.