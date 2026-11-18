Как сообщили на странице "Первого городского" в фейсбуке, трагедия произошла во время первой утренней атаки на город, когда сотрудница шла по Европейской улице.

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Что известно о гибели?

Информацию о гибели подтвердила изданию "Детектор медиа" главный редактор канала Мария Тарасова. Коллеги вспоминают погибшую как человека, который составлял основу всего рабочего процесса.

Она всегда приходила первой, она была нашим стержнем, вокруг которого всё и все держались. Она была человеком с крепким характером и большим, добрым, справедливым сердцем– написала команда телеканала.

Коллектив также подчеркнул, что женщина постоянно поддерживала других и занималась спасением животных.

"Боролась за каждого, кого бросили, обидели, обделили. Она любила лошадей и спасала кошек. На работе ее ждала спасенная во время июльского обстрела кошка Мавка, для которой она тщательно искала новую семью. Теперь это – на нас… Мы любим тебя, Крис", – добавили коллеги.

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Последствия атаки на исторический центр города

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что российская армия нанесла удар по историческому центру города, находящемуся под охраной ЮНЕСКО, в результате чего погибли четыре человека.

По информации Владимира Зеленского, войска страны-агрессора совершили нападение с применением беспилотников типа "Шахед".

Жестокий и сознательный удар прямо по людям, по жизни. И еще одно доказательство того, чего на самом деле хотят россияне и как на самом деле они относятся к дипломатическим усилиям. Без усиления мирового давления на Россию, без реальной поддержки Украины у России не будет настоящего мотива для деэскалации и перехода к миру. Вот тот, кто хочет договариваться о мире, не наращивает убийства,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 25 сентября в результате удара России по бизнес-центру в Соломенском районе Киева погибла журналистка Мария Ивженко.