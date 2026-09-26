Трагическую новость о потере любимой сообщил супруг погибшей, военнослужащий Даниил Ивженко.
Что известно о гибели журналистки
В результате удара по бизнес-центру Compass погиб самый важный человек в моей жизни. Моя любимая жена – Мария Ивженко,
– написал муж.
Даниил рассказал, что они с Марией строили совместные планы на будущее. В конце прошлого года супруги взяли кредит на квартиру, а этой зимой планировали рождение ребенка.
Незадолго до трагедии они также купили автомобиль, чтобы Марии было удобнее передвигаться по городу с будущим ребенком.
После гибели жены Даниил написал, что потерял не только любимого человека, но и друга, а также мать своих будущих детей.
Автомобиль, в котором находилась Мария, также сгорел.
Сейчас мужчина открыл сбор средств на похороны, а все оставшиеся деньги обещает передать на нужды армии.
Известно, что девушка работала в NV Бизнес более 5 лет. Во время работы в СМИ она освещала украинский IT-сектор, телекоммуникации и военные инновации.
Заместитель главного редактора NV Бизнес Александра Некращук вспомнила Марию как талантливую журналистку, которая умела просто объяснять сложные технологические темы.
По ее словам, несколько месяцев назад Мария перешла работать в корпоративный сектор, однако они продолжали поддерживать связь.
По данным Института массовой информации, Мария Ивженко стала 138-й журналисткой, погибшей в результате российской агрессии против Украины.
Всего в результате дроновой атаки на Киев 25 сентября пострадали 59 человек, из которых 25 пришлось госпитализировать. Вражеские удары унесли жизни семи человек.