Трагічну звістку про втрату коханої повідомив чоловік загиблої, військовослужбовець Данило Ївженко.

Що відомо про загибель журналістки

Внаслідок удару по бізнес-центру Compass загинула найважливіша людина в моєму житті. Моя кохана дружина – Марія Ївженко,

– написав чоловік.

Данило розповів, що вони з Марією будували спільні плани на майбутнє. Наприкінці минулого року подружжя взяло кредит на квартиру, а цієї зими планували народження дитини.

Незадовго до трагедії вони також придбали автомобіль, щоб Марії було зручніше їздити містом із майбутньою дитиною.

Після загибелі дружини Данило написав, що втратив не лише кохану людину, а й друга та матір своїх майбутніх дітей.

Автомобіль, у якому перебувала Марія, також згорів.

Наразі чоловік відкрив збір коштів на поховання, а всі залишкові гроші обіцяє передати на потреби армії.

Відомо, що дівчина працювала в NV Бізнес більше 5 років. Під час роботи в медіа вона висвітлювала український IT-сектор, телекомунікації та військові інновації.

Заступниця головного редактора NV Бізнес Олександра Некращук згадала Марію як талановиту журналістку, яка вміла просто пояснювати складні технологічні теми.

За її словами, кілька місяців тому Марія перейшла працювати у корпоративний сектор, однак вони продовжували підтримувати зв'язок.

За даними Інституту масової інформації, Марія Ївженко стала 138-ю медійницею, яка загинула внаслідок російської агресії проти України.

Загалом внаслідок дронової атаки на Київ 25 вересня постраждали 59 людей, з яких 25 довелося госпіталізувати. Ворожі удари забрали життя сімох осіб.