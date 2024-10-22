Произошло это вчера, 21 октября, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

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Как рассказали педагоги, после того, как прозвучал сигнал воздушной тревоги, они вместе с учениками начали спускаться в укрытие. Внезапно одной из школьниц стало плохо.

Ребенок умер на месте

Учителя вызвали бригаду скорой помощи и начали оказывать ученице первую медицинскую помощь. После того, как медики прибыли на место инцидента, они начали реанимационные мероприятия - но, к сожалению, спасти ребенка не удалось – школьница умерла на месте.

Тело девочки направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Досудебное расследование продолжается.