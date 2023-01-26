Мужчина решил "развлечься" на улице Генерала Бочарова. Возмутительно то, что местные телеграмм-каналы начали сообщать о звуках фейерверков вскоре после начала воздушной тревоги.

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Нарушителя уже задержали

Глава Одесской ОВА Марченко отреагировал на такие действия. Он заметил, что фейерверк был запущен в то время, когда по Днепру и Запорожью фиксировали прилеты, погибли люди.

Иногда просто невозможно понять неадекватные поступки некоторых людей. Если он запустил их из-за собственной тупости, это еще пол беды, но если он сделал это умышленно, это уже будет совсем другая история,

– говорится в сообщении.

По словам Марченко, полиция уже задержала нарушителя, и он во всем признался.

Заметьте! В Украине запрет на использование и продажу пиротехники действует еще с лета 2022 года. В первую очередь эти изменения решили ввести из-за того, что многие украинцы убегали от взрывов, слышали их и были напуганы. Поэтому война – не время для салютов

Что угрожает нарушителям

В Украине ответственность за нарушение запрета на использование салютов предусмотрена в Кодексе Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе. Тех же, кто соблазнится пару минут посмотреть на огоньки в ночном небе, а вместе с тем испугать всех окружающих, ожидает наказание в виде:

штрафа в несколько сотен гривен,

арест и ограничение свободы, если квалифицируют как преступление (хулиганство).

За нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств – штраф от 595 до 1020 гривен.

Кроме того, существует ответственность за нарушение законодательных актов по защите населения от вредного воздействия шума и правил соблюдения тишины в населенных пунктах. Для обычных граждан это штраф в размере от 85 до 255 гривен.