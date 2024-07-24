Инцидент произошел в Хаджибейском районе города. Представитель ТЦК уже дал показания против руководителя.

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Военный получил ранения в результате инцидента

В Одесском областном ТЦК и СП объяснили, что их работник пытался проверить документы водителя автомобиля.

"На законные требования совместной группы оповещения военнослужащих ТЦК и СП и представителей Национальной полиции предоставить документы, подтверждающие личность и военно-учетные документы, водитель транспортного средства продолжил движение. В результате этого он нанес травмы военнослужащему, который после боевых ранений на фронте проходит службу в ТЦК и СП", – написали там.

В ТЦК добавили, что пострадавший военнослужащий уже дал показания, чтобы "способствовать быстрому привлечению нарушителя к ответственности за нарушение правил дорожного движения".

В сети показали видео инцидента. На одном из них видно, как работники ТЦК и полиция пытаюсь проверить документы водителя.

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На другом видео видно, как указанный автомобиль движется по дороге, а на его капоте находится военнослужащий.

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