В Одесском областном центре комплектования впоследствии отметили, что работники военкомата действительно поступили непрофессионально. Там уверяют, что виновные будут привлечены к ответственности.

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Подробности инцидента

В центре комплектования рассказывают, что военкомы подошли к мужчине и обратились к нему "по исполнению мобилизационного долга", но тот начал их оскорблять и снимать на видео.

Работники военкомата жестко задержали мужчину: видео

Одесский областной военкомат признал, что это были их сотрудники. Однако отмечают, что уклоняемого доставили в служебное помещение для выяснения обстоятельств.

Там были проверены его данные и выписана повестка, поскольку гражданин, в нарушение действующего законодательства, до сих пор не выполнил свое обязательство по прибытию в РТЦК и СП с начала общей мобилизации,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в центре комплектования назначили служебную проверку из-за некорректных действий работников. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Законны ли такие действия

В сети набирают огласку видео, где люди в военной форме задерживают гражданских мужчин и силой заталкивают в машины скорых, полиции и обычных бусов. Интересно, что Одесский областной военкомат подтвердил подобные действия со стороны своих сотрудников.

Адвокат Дмитрий Ткаченко говорит, что такие действия военнослужащих могут квалифицироваться как уголовное преступление. Несмотря на это, все военнообязанные должны самостоятельно прийти для сверки данных.

Сотрудники военкоматов не имеют права просить документы на улицах, так же лично выписывать повестки.

По словам адвоката, если человеку предложат сесть в транспорт и проехать в центр комплектации, то он может отказаться от этого, сказать, что он явится в соответствии с датой, указанной в повестке.

Ткаченко отметил, что насильственные действия работников военкомата нарушают 146 статью Уголовного кодекса Украины и считаются похищением. Пострадавший от этого человек может обратиться в полицию.

Как объясняют ситуацию в ВСУ

Начальник координационного прессцентра сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк прокомментировала случай, когда люди в военной форме использовали для выполнения своих обязанностей "скорую".

По ее словам, карета скорой помощи не была оборудована для медицинских услуг, сейчас в этом случае проводят проверку:

"Да, это негативно влияет на имидж. Проводится служебная проверка по использованию такого транспорта, в частности для соответствующей работы, поэтому по результатам проверки, если будут выявлены дисциплинарные нарушения, будут привлечены виновные к дисциплинарной ответственности", – отметила служащая.

Одесские военкомы использовали "скорую" для задержания мужчины: видео

Она также напомнила, что мобилизация в Украине началась с началом полномасштабной войны. Следовательно, все военнообязанные должны явиться в территориальный центр комплектование для сверки данных.

В случае, если военнообязанные не выполнят эту обязанность, их могут дополнительно пригласить на проведение этой работы.

Это предусматривает прохождение медицинского осмотра, документальное оформление, сверку данных личных и следующих распоряжений соответствующих должностных лиц территориального центра комплектования.

Если военнообязанный подлежит мобилизации, то он должен пройти подготовку и может быть отправлен в подразделение.