Об этом 24 Каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, Служба безопасности Украины плодотворно работает в Одесской области, чтобы выявлять такие случаи и противодействовать.

Смотрите также В Одессе женщина сама догнала грабителя и передала его полиции

Братчук сообщил, что задержанный воевал против украинских сил обороны. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Детали задержания

Задержанный до последнего уверял, что ему все пройдет и продолжал поддерживать связь с террористами.

Я думаю, что это не последнее подобное задержание. Были такие индивидуумы, которые сознательно шли на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, воевали против земляков, против Вооруженных сил Украины,

– добавил говорящий.

По его словам, такие люди пытаются оправдаться, в частности, словами о нападении НАТО, но почему-то снова возвращаются в Одесскую область и скрываются там. Однако каждый понесет ответственность за содеянное, подчеркнул Братчук.

Важно! Спарта – это подразделение сухопутных войск России, созданное в августе 2014 года. Вело террористическую деятельность на территории временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, неоднократно обвинялся в грубых нарушениях Женевской конвенции.

Братчук о задержании СБУ в Одесской области: смотреть видео

В Одесской области работает СБУ

С 24 февраля 2022 года подобные персонажи в Одесской области активизировались, отметил председатель ОВА. Задержания сейчас проходят, наработок достаточно много, однако не обо всем сейчас можно рассказывать.

В Одесской области у нас Служба Божья (СБУ - 24 Канал) работает 25/8. Знаю, что это не последний подобный факт. Мы говорим не только о задержании людей, которые являются пропагандистами так называемого "русского мира", есть разоблачение ФСБшных сетей, задержание таких террористов, как сейчас

– резюмировал Братчук.

СБУ схватили участника "Спарты": что известно раньше