Про це 24 Каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, Служба безпеки України, плідно працює на Одещині, аби виявляти такі випадки і протидіяти.

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Братчук повідомив, що затриманий воював проти українських сил оборони. Зараз йому загрожує ув'язнення до 15 років позбавлення волі.

Деталі затримання

Затриманий до останнього запевняв, що йому все минеться і продовжував підтримувати зв'язки з терористами.

Я думаю, що це не останнє подібне затримання. Були такі індивідууми, які свідомо йшли на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей воювали проти земляків, проти Збройних сил України,

– додав мовець.

За його словами, такі люди намагаються виправдатися, зокрема словами про напад НАТО, але чомусь знову повертаються на Одещину і переховуються там. Однак кожен понесе відповідальність за скоєне, наголосив Братчук.

Важливо! Спарта – це підрозділ сухопутних військ Росії, який був створений в серпні 2014 року. Вів терористичну діяльність на території тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей, неодноразово був звинувачений в грубих порушеннях Женевської конвенції.

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На Одещині працює СБУ

Від 24 лютого 2022 року подібні персонажі на Одещині активізувалися, зауважив голова ОВА. Затримання зараз відбуваються, напрацювань досить багато, однак не про все нині можна розповідати.

На Одещині у нас Служба Божа (СБУ - 24 Канал) працює 25/8. Знаю, що це не останній такий факт. Ми говоримо не лише про затримання людей, які є пропагандистами так званого "руского міра", є викриття ФСБшних мереж, є затримання таких терористів, як зараз

– резюмував Братчук.

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