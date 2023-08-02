По данным Офиса Генпрокурора, повреждены резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения. Существенные разрушения получило трехэтажное здание "Морвокзала", которое отреставрировали всего 4 года назад.
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По данным следствия, 2 августа ночью вооруженные силы России совершили дроновую атаку по Одесщине. Враг атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры Дуная,
– говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Отмечается, что осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах происшествия работают прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями, фиксирующими последствия обстрела.
В результате обстрела повреждено здание "Морвокзала" / Фото Генпрокуратуры
Здание Дунайского пароходства получило повреждения / Фото Генпрокуратуры
Враг попал в ангар с зерном / Фото Генпрокуратуры
Последствия ночной атаки врага по портовой инфраструктуре Одесщины: видео
Враг продолжает зерновой террор: главное об очередной атаке
- Оккупанты атаковали Юг Одесщины дронами-камикадзе типа "Шахед" в ночь на 2 августа: попали по объектам портовой и промышленной инфраструктуры.
- Россияне запустили дроны необычной траекторией. В ОК "Юг" сообщили, что обычно оккупанты запускают беспилотники с берегов какого-то одного моря. Впрочем, этой ночью "Шахеды" выпустили из Азовского через Черное.
- На атаку отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив об угрозе всем на всех континентах.