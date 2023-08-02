За даними Офісу Генпрокурора, пошкоджено резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля "Морвокзалу", який відреставрували лише 4 роки тому.
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За даними слідства, 2 серпня вночі збройні сили Росії здійснили дронову атаку по Одещині. Ворог атакував об'єкти портової та промислової інфраструктури Дунаю,
– йдеться в повідомленні Генпрокуратури.
Зазначають, що огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу.
Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю "Морвокзалу" / Фото Генпрокуратури
Будівля Дунайського пароплавства зазнала пошкоджень / Фото Генпрокуратури
Ворог поцілив у ангар з зерном / Фото Генпрокуратури
Наслідки нічної атаки ворога по портовій інфраструктурі Одещини: відео
Ворог продовжує зерновий терор: головне про чергову атаку
- Окупанти атакували Південь Одещини дронами-камікадзе типу "Шахед" в ніч проти 2 серпня: влучили по об'єктах портової та промислової інфраструктури.
- Росіяни запустили дрони незвичною траєкторією. В ОК "Південь" повідомили, що зазвичай окупанти запускають безпілотники з берегів якогось одного моря. Втім, цієї ночі "Шахеди" випустили з Азовського через Чорне.
- На атаку відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши про загрозу всім на всіх континентах.