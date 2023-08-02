За даними Офісу Генпрокурора, пошкоджено резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля "Морвокзалу", який відреставрували лише 4 роки тому.

Дивіться також В Ізмаїлі атакували зерно: Братчук повідомив про масштаби удару

За даними слідства, 2 серпня вночі збройні сили Росії здійснили дронову атаку по Одещині. Ворог атакував об'єкти портової та промислової інфраструктури Дунаю,

– йдеться в повідомленні Генпрокуратури.

Зазначають, що огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу.



Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю "Морвокзалу" / Фото Генпрокуратури

Довідка. Будівля Ізмаїльського морського вокзалу – візитна картка міста. Його побудували у 1972 році, а у квітні 2019 року вперше капітально відремонтували. Адміністрація морських портів України повідомляла, що інвестувала в реконструкцію 52 мільйони гривень.



Будівля Дунайського пароплавства зазнала пошкоджень / Фото Генпрокуратури



Ворог поцілив у ангар з зерном / Фото Генпрокуратури

Правоохоронні органи кваліфікували удар по Ізмаїлу як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наслідки нічної атаки ворога по портовій інфраструктурі Одещини: відео

Ворог продовжує зерновий терор: головне про чергову атаку