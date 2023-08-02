Про це 24 Каналу сказав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Ймовірно, причиною атаки стало те, що учора декілька кораблів, серед них ізраїльське, грецькі та турецькі судна, наважились проігнорувати російську морську блокаду і погрози росіян, та продовжили рух до портів України у Дунайському гирлі, зокрема до Ізмаїлу.

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"На жаль, є влучання у портову та промислову інфраструктуру, зруйновано елеватор, рівень інших пошкоджень ще встановлюють. Поки що немає відкритого списку постраждалих людей, сподіваюсь, і не буде, але ми розуміємо, що ворог продовжує терористичні удари по українському зерну", – повідомив речник.

Атакують українські поля

Крім портової інфраструктури та зерносховищ, країна-терористка атакує українські поля, де відбувається збір урожаю, мовиться зокрема про Миколаївську і Херсонську області. Таким чином Росія намагається демонструвати, що у неї є засоби, якими вона може диктувати свої умови.

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"Ми знаємо, що є обережна заява США, що Росія намагатиметься повертатись до зернової угоди. Але якщо і робитиме це, то ставитиме жорсткий ультиматум, щоб виконати угоду саме на умовах країни-агресора", – зазначив Братчук.

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