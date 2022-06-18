Летняя жара побуждает одесситов и гостей города забывать об опасности и нарушать запрет на посещение пляжей и купания в море. К сожалению, людей не останавливает информация о роковых последствиях такой безответственности.

Читайте на тему Ночью над Одесщиной ПВО сбили 2 крылатых ракеты "Оникс"

Некоторые пляжи планируют открыть

Министр внутренних дел Денис Монастырский напомнил жителям Одесской области об опасности и трагической гибели мужчины, нарушившего запрет. На пляжах есть специальные знаки, которые предупреждают о минах, но люди почему решают рискнуть жизнью ради купания или загара.

Он также добавил, что местные власти хотят пойти навстречу людям и ищут пути, которые позволят открыть некоторые пляжи для посетителей.

Совместно с ГСЧС идет поиск участков, где купаться в море будет безопасно. Впрочем, большинство останутся под запретом – там очень много мин, а разминирование под водой – крайне сложная процедура.

– сказал Монастырский.

Отдых на воде нужно отложить

Спасатели и власти не устают повторять украинцам о том, что отдыхать на водоемах и близ них сейчас очень опасно. Россияне в желании убить как можно больше мирных граждан проходят все, что видят. Особенно опасно в тех районах, которые были под оккупацией или где продолжаются боевые действия.

Работники ГСЧС активно работают над разминированием территорий и пытаются освободить наши земли от покинувших оккупанты "сюрпризов". Впрочем, на мины и происки враг не жадничал, поэтому этот процесс занимает немало времени.

Война России против Украины

Украине удалось договориться с оккупантами об очередном обмене пленными. Домой удалось вернуть 5 украинцев и тело погибшего героя.

Стало известно, что российские кафиры нарушают все международные нормы и законы, издеваясь над пленными . Они бьют их деревянными молотками и подвергают другим пыткам. Женщин они заставляют смотреть на побои и издевательства.

Смотрите также – Джонсон призвал провести Евровидение-2023 в Украине: видео