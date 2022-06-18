Літня спека спонукає одеситів та гостей міста забувати про небезпеку та порушувати заборону на відвідування пляжів та купання у морі. На жаль, людей не зупиняє інформація про фатальні наслідки такої безвідповідальності.

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Деякі пляжі планують відкрити

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський нагадав мешканцям Одеської області про небезпеку та трагічну загибель чоловіка, який порушив заборону. На пляжах є спеціальні знаки, які попереджають про міни, але люди чомусь вирішують ризикнути життям заради купання чи засмаги.

Він також додав, що місцева влада хоче піти назустріч людям та шукає шляхи, які дозволять відкрити деякі пляжі для відвідувачів.

Спільно із ДСНС триває пошук ділянок, де купатися у морі буде безпечно. Втім, більшість залишаться під забороною – там дуже багато мін, а розмінування під водою – вкрай складна процедура,

– сказав Монастирський.

Відпочинок на воді потрібно відкласти

Рятувальники та влада не втомлюються повторювати українцям про те, що відпочивати на водоймах та поблизу них зараз дуже небезпечно. Росіяни у бажанні вбити якомога більше мирних громадян мінують усе, що бачать. Особливо небезпечно у тих районах, які були під окупацією або де тривають бойові дії.

Працівники ДСНС активно працюють над розмінуванням територій та намагаються звільнити наші землі від "сюрпризів", які залишили окупанти. Втім, на міни та підступи ворог не скупився, тому цей процес займає немало часу.

Війна Росії проти України

Україні вдалося домовитися з окупантами про черговий обмін полоненими. Додому вдалося повернути 5 українців та тіло загиблого героя.

Стало відомо, що російські окупанти порушують усі міжнародні норми та закони, знущаючись з полонених. Вони б'ють їх дерев'яними молотками та піддають іншим тортурам. Жінок вони змушують дивитися на побої та знущання.

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