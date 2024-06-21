Более половины областей Украины объявили о воздушной тревоге. Председатель ОВА Одесской области призвал людей оставаться в укрытиях.

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Взрыв в Одесской области

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 16:41. Минуту спустя в Воздушных силах сообщили об угрозе баллистики.

Угроза применения баллистического вооружения с юго-востока,

– говорится в сообщении.

Мэр города Геннадий Труханов добавил, что воздушная тревога объявлена в связи с угрозой применения баллистики из Крыма.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграмме.

О ракетной опасности предупредил жителей Одесской области и глава местной ОГА Олег Кипер.

Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя! Ракетная опасность,

– написал он.

О том, что в Одесской области прогремел взрыв сообщили в соцсетях.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.