Понад половина областей України оголосила про повітряну тривогу. Голова ОВА Одещини закликав людей залишатись в укриттях.

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Вибух в Одеській області

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 16:41. Хвилину потому у Повітряних силах повідомили про загрозу балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу,

– йдеться в повідомленні.

Мер міста Геннадій Труханов додав, що повітряну тривогу оголошено у зв'язку із загрозою застосування балістики з Криму.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.

Про ракетну небезпеку попередив жителів Одещини і глава місцевої ОВА Олег Кіпер.

Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою! Ракетна небезпека,

– написав він.

Про те, що на Одещині пролунав вибух повідомили у соцмережах.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.