Понад половина областей України оголосила про повітряну тривогу. Голова ОВА Одещини закликав людей залишатись в укриттях.
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Вибух в Одеській області
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 16:41. Хвилину потому у Повітряних силах повідомили про загрозу балістики.
Загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу,
– йдеться в повідомленні.
Мер міста Геннадій Труханов додав, що повітряну тривогу оголошено у зв'язку із загрозою застосування балістики з Криму.
Про ракетну небезпеку попередив жителів Одещини і глава місцевої ОВА Олег Кіпер.
Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою! Ракетна небезпека,
– написав він.
Про те, що на Одещині пролунав вибух повідомили у соцмережах.