Про це повідомили кореспонденти Суспільного. На той момент в області тривала повітряна тривога.

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Вибухи в Кривому Розі

Після обіду 21 червня у Кривому Розі прогриміли вибухи. Зауважимо, о 15:40 в Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога.

В повітряних силах зазначили, що існує загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу. Вже о 16:44 там повідомили про ціль, яка рухається в сторону Кривого Рогу.

Швидкісна ціль на Кривий Ріг,

– йдеться в повідомленні.

Вже за хвилину кореспонденти Суспільного зазначили, що у місті чутно звуки вибухів.

Цю інформацію підтвердив і керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет,

– написав він.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.