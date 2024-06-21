Про це повідомили кореспонденти Суспільного. На той момент в області тривала повітряна тривога.
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Вибухи в Кривому Розі
Після обіду 21 червня у Кривому Розі прогриміли вибухи. Зауважимо, о 15:40 в Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога.
В повітряних силах зазначили, що існує загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу. Вже о 16:44 там повідомили про ціль, яка рухається в сторону Кривого Рогу.
Швидкісна ціль на Кривий Ріг,
– йдеться в повідомленні.
Вже за хвилину кореспонденти Суспільного зазначили, що у місті чутно звуки вибухів.
Цю інформацію підтвердив і керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет,
– написав він.