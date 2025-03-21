Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговый канал.

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Взрыв в Одесской области

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Отметим, что в 15:26 в Воздушных силах проинформировали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. В частности, Одесской области объявили воздушную тревогу через 2 минуты после этого.

В 15:29 в Воздушных силах предупредили жителей Одесской области об опасности. Так, там указали о движении вражеской скоростной цели в их направлении.

Скоростная цель на юг Одесской области,

– указали там.

Мониторинговый канал указывал об угрозе баллистики из Крыма. И уже в 15:34 стало известно, что в Одесской области прогремел взрыв. Указывается, что взрыв прогремел в пределах Измаильского района.

Сейчас деталей о взрыве в регионе нет. По состоянию на 15:48 в области все еще продолжается тревога.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, что вечером 20 марта в Одессе прогремело более 18 взрывов. Вражеские силы атаковали регион ударными БПЛА. Указывалось, что в городе был виден пожар.