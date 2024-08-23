Семья оказалась за более чем две морские мили (около 3,7 километра) от побережья. К сожалению, подобные случаи в курортный сезон не редкость.

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Военные моряки спасли семью в открытом море

Военные моряки 23 августа спасли семью, которую отнесло в открытое море. Так, семья из четырех гражданских лиц потерпела бедствие на воде. Трое взрослых и один ребенок отдыхали на надувном плавсредстве, однако их отнесло более чем на 2 морские мили от побережья Одесской области.

Пострадавших обнаружили военные моряки. Они помогли семье подняться на борт, оказали необходимую помощь и доставили в безопасное место на суше.



Семья, которую спасли моряки в открытом море / Фото ВМС ВСУ

В ВМС добавили, что, к сожалению, такие случаи не редкость, особенно – в курортный сезон. В пресс-службе в очередной раз обратились к украинцам и напомнили, что на побережье Черного моря сохраняется повышенная минная опасность, в результате развязанной Россией войны. Поэтому, к берегу может прибить не только морские мины, но и другие, часто малозаметные взрывоопасные предметы.

Призываем граждан организовывать свой отдых на море с учетом указанного и исключительно на проверенных и разрешенных для посещения участках побережья, на которых организовано дежурство спасательных служб,

– отметили в ВМС.