Сім'я опинилася за понад дві морські милі (близько 3,7 кілометра) від узбережжя. На жаль, подібні випадки в курортний сезон не рідкість.

До теми У ВМС ЗСУ попередили про небезпеку на одеських пляжах

Військові моряки врятували сім'ю у відкритому морі

Військові моряки 23 серпня врятували сім'ю, яку віднесло у відкрите море. Так, сім'я з чотирьох цивільних осіб зазнала лиха на воді. Троє дорослих та одна дитина відпочивали на надувному плавзасобі, однак їх віднесло на понад 2 морські милі від узбережжя Одеської області.

Постраждалих виявили військові моряки. Вони допомогли сім'ї піднятися на борт, надали необхідну допомогу та доставили у безпечне місце на суходолі.



Сім'я, яку врятували моряки у відкритому морі / Фото ВМС ЗСУ

У ВМС додали, що, нажаль, такі випадки не рідкість, особливо – в курортний сезон. У пресслужбі вкотре звернулися до українців та нагадали, що на узбережжі Чорного моря зберігається підвищена мінна небезпека, внаслідок розв'язаної Росією війни. Відтак, до берега може прибити не лише морські міни, а й інші, часто малопомітні вибухонебезпечні предмети.

Закликаємо громадян організовувати свій відпочинок на морі з урахуванням зазначеного та виключно на перевірених і дозволених для відвідування ділянках узбережжя, на яких організовано чергування рятувальних служб,

– наголосили у ВМС.