Там прогремели взрывы. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

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Взрывы в Одесской области

В Одесской области воздушная тревога началась в 10:14. Через несколько минут в Воздушных силах сообщили об опасности для региона.

Скоростная цель на Одесскую область,

– говорится в сообщении.

Уже в 10:18 местный телеграмм-канал сообщил о том, что в области раздаются взрывы.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.