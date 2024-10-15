Там прогремели взрывы. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.
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Взрывы в Одесской области
В Одесской области воздушная тревога началась в 10:14. Через несколько минут в Воздушных силах сообщили об опасности для региона.
Скоростная цель на Одесскую область,
– говорится в сообщении.
Уже в 10:18 местный телеграмм-канал сообщил о том, что в области раздаются взрывы.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.