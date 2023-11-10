Людей просят находиться в укрытиях гражданской защиты. Не пренебрегайте этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

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В Одесской области – опять тревога



По состоянию на 22:16 в Одесской области снова объявили воздушную тревогу. Сообщается, что на Одесский район летят беспилотники. Воздушные силы просят людей находиться в укрытиях.

Что известно о взрывах в Одесской области

В местных телеграм-каналах написали, что снова взрывы в Одесской области прогремели ориентировочно в 21:25 10 ноября. В регионе работала ПВО.

Буквально за несколько минут до этого ориентировочно в 21:20 глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в сторону Одесского района летят ударные беспилотники.

Очень прошу всех быть в укрытиях и держаться подальше от окон. Работу сил ПВО не снимать! Фото и видео не выкладывать!

– призвал чиновник.

Следует отметить, что в очередной день в течение дня воздушную тревогу на Юге и Востоке Украины объявили ориентировочно в 21:17 10 ноября.

В воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Впоследствии написали, что вражеские "Шахеды" летели из акватории Черного моря в направлении Одесщины, а именно в Черноморск.

На Одесщине вечером есть два попадания врага