Відповідну інформацію повідомили в місцевих телеграм-каналах. Про вибухи в місті повідомляли ввечері 10 листопада, пише 24 Канал.
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Що відомо про вибухи на Одещині
У місцевих телеграм-каналах написали, що знову вибухи в Одеській області пролунали орієнтовно о 21:25 10 листопада. В регіоні працювала ППО.
Буквально за декілька хвилин до цього орієнтовно о 21:20 глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що в сторону Одеського району летять ударні безпілотники.
Дуже прошу всіх бути в укриттях та триматися якомога далі від вікон. Роботу сил ППО не знімати! Фото та відео не викладати!
– закликав посадовець.
Варто зауважити, що вчергове протягом дня повітряну тривогу на Півдні та Сході України оголосили орієнтовно о 21:17 10 листопада.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Згодом написали, що ворожі "Шахеди" летіли з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини, а саме в Чорноморськ.
На Одещині ввечері є два влучання ворога
- Глава Одеської ОВА Олег Кіпер написав, що під час повітряних тривог 10 листопада зафіксували два влучання в Одеському районі.
- На жаль, Росія своєю атакою поранила трьох людей. За даними ОВА, 96-річну жінку дістали з-під завалів в дачному кооперативі. Вона у стабільному стані в лікарні. Ще двоє поранених – теж літні люди 72 та 73 років. Вони зазнали легких травм й отримали допомогу на місці.
- Сили оборони Півдня повідомили, що вороги вдарили з літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря по дачному кооперативу.
- Військові припустили, що в припортову інфраструктуру Одещини влучили, ймовірно, надзвуковою ракетою "Онікс". Люди вціліли, там уточнюють масштаби руйнувань.