Над обезвреживанием мины работают специалисты

Специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил ВСУ организуют контролируемое обезвреживание и уничтожение морской "путешественницы".

К слову 4 российские ракеты, направленные на Одесчину, самоликвидировались и упали в море

После шторма море продолжает преподносить опасные сюрпризы. В прибрежных водах одного из пляжей Одесчины обнаружена морская мина, дрейфующая в нескольких метрах от берега,

– говорится в сообщении.

Специалисты подрывной команды Военно-Морских сил ВСУ организуют ее контролируемое обезвреживание и уничтожение.

Почему запрещено купаться на пляжах Одесчины

2 июля у побережья курортного поселка Каролино-Бугаз Одесской области взорвалась мина, в результате чего один отдыхающий погиб, а другой получил контузию. Ранее также в результате взрыва мины погиб мужчина, который с семьей, несмотря на запрет, пришел на городской пляж Одессы.

В начале июля на некоторых пляжах Одессы начали устанавливать изгороди из сетки, чтобы закрыть отдыхающим проход к морю.

Недавно областная военная администрация и мэрия Одессы приняли решение не открывать морских пляжей в этом году – из-за минной опасности и вероятности вражеского ракетного удара по скоплениям людей.

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