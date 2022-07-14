Над знешкодженням міни працюють фахівці

Фахівці підривної команди Військово-Морських Сил ЗСУ організовують контрольоване знешкодження та знищення морської "мандрівниці".

До теми 4 російські ракети, спрямовані на Одещину, самоліквідувалися і впали в море

Після шторму море продовжує приносити небезпечні сюрпризи. У прибережних водах одного з пляжів Одещини виявлено морську міну, що дрейфує в кількох метрах від берега,

– йдеться у повідомленні.

Фахівці підривної команди Військово-Морських сил ЗСУ організовують її контрольоване знешкодження та знищення.

Чому заборонено купатись на пляжах Одещини

2 липня біля узбережжя курортного селища Кароліно-Бугаз Одеської області вибухнула міна, внаслідок чого один відпочивальник загинув, а інший отримав контузію. Раніше також від вибуху міни загинув чоловік, який з родиною, попри заборону, прийшов на міський пляж Одеси.

На початку липня на деяких пляжах Одеси почали встановлювати огорожі з сітки, щоб закрити відпочивальникам прохід до моря.

Нещодавно обласна військова адміністрація та мерія Одеси ухвалили рішення не відкривати цьогоріч морських пляжів – через мінну небезпеку та ймовірність ворожого ракетного удару по скупченнях людей.

Більше про це – на пляжі Одещини вибухнула міна: дивитись відео