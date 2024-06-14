Представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что в Одесской области пограничники задержали грузовик с уклонистами. Организаторов схемы должны устанавливать и привлечь к ответственности.

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Грузовик остановили в нескольких километрах от границы

В прицепе обнаружили 41 человека, которые пытались доехать до границы. Транспортное средство остановили в нескольких километрах от границы. Вероятно, позже группа должна была разделиться или же организаторы придумали другой способ, чтобы перевезти уклонистов в Молдову.

На данный момент с этими нарушителями ведутся фильтрационно-проверочные мероприятия. Они будут привлечены к административной ответственности,

– пояснил Демченко

По его словам, на место также вызвали сотрудников полиции и СБУ, чтобы завести дело в отношении водителя о незаконной переправке через границу.

Далее правоохранители будут устанавливать всех участников схемы.

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