Речник ДПСУ Андрій Демченко у етері телемарафону розповів, що на Одещині прикордонники затримали вантажівку з ухилянтами. Організаторів схеми мають встановлювати й притягнути до відповідальності.

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Вантажівку зупинили за кілька кілометрів від кордону

У причепі виявили 41 чоловіка, які намагалися доїхати до кордону. Транспортний засіб зупинили за кілька кілометрів від кордону. Ймовірно, пізніше група мала розділитись або ж організатори вигадали інший спосіб, щоб перевезти ухилянтів до Молдови.

На цей момент з цими порушниками ведуться фільтраційно-перевірочні заходи. Вони будуть притягнуті до адміністративної відповідальності,

– пояснив Демченко

За його словами, на місце також викликали співробітників поліції та СБУ, щоб завести справу щодо водія про незаконне переправлення через кордон.

Далі правоохоронці встановлюватимуть всіх учасників схеми.

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