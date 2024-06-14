За даними ГУР, росіяни на окупованому півострові розмістили свої комплекси С-500 після того, як протягом кількох ночей були уражені їхні ЗРК С-300 та С-400. Що за нова зброя з'явилася у противника, розказав речник Повітряних Сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Засекречені і розпіарені пропагандою

За словами Євлаша, про С-500 відомо небагато з публічних джерел, оскільки здебільшого ворог використовував С-300 та С-400. "Ми бачили, як успішно Сили оборони можуть боротися з цими комплексами", – наголосив військовий.

Водночас, за інформацією росіян, С-500 значно перевищує показники С-400 "Тріумф". Він може працювати у спарці з різними комплексами, зокрема "трьохсотками" або "чотирьхсотками". Також він здатен уражати цілі на більшій дистанції і відповідно працює на більших висотах.

Однак, наголошує речник Повітряних Сил, у реальній бойовій роботі С-500 ще не бачили. Він нагадав, що російська пропагандистська машина звикла не лише перебільшувати свої здобутки на полі бою, але й завищувати показники у тактично-технічних характеристиках своєї зброї.

Дочекаємося і побачимо, на що вони справді здатні,

– порадив Євлаш.

Раніше про появу новітніх С – 500 у Криму повідомив очільник ГУР Кирило Буданов. Розвідник заявив, що росіяни на півострові намагаються посилити свою ППО. Крім того, посадовець зазначив, що ворог продовжує використовувати активно Керченський міст і робитиме це, допоки той стоїть. Буданов уточнив, що вантажі цим мостом окупанти стали перевозити менше, втім, для перекидання особового складу він залишається основним шляхом.

Нагадаємо, що вночі 12 червня Сили оборони знищили два російські зенітно-ракетні комплекси С-300 в тимчасово окупованому Криму, а також уразили ЗРК С-400.

10 червня, за твердженням Генштабу, захисники уразили російський зенітний ракетний дивізіон С-400 у Джанкої.