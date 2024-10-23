Об этом сообщает Суспильное, а также Полтаваоблэнерго. Соответствующее распоряжение об отключении предоставило Укрэнерго.

Смотрите также Когда закончится война в Украине: МВФ обновил базовый прогноз

На Полтавщине – аварийные отключения света

Утром 23 октября на Полтавщине ввели аварийные отключения света. Такое распоряжение дало НЭК "Укрэнерго".

Графики аварийных отключений применили на территории области в объеме 30 МВт с 08:30.

Справка. Графики аварийных отключений электроэнергии (ГАО) применяются в случае возникновения острого дефицита мощности и электроэнергии в энергосистеме в связи с аварийной ситуацией.

Стоит отметить, что во время аварийных отключений графики ограничения потребителей не действуют. Чтобы сбалансировать систему, энергетики срочно отключают потребителей, и продолжаться они могут до тех пор, пока энергосистема снова не заработает в нормальном режиме.

Сейчас графики отключения света не прогнозируют. Однако оккупанты не прекращают атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Почти ежедневные вражеские обстрелы энергетической инфраструктуры приводят к повреждениям, что затрудняют работу энергосистемы. При этом пока она остается сбалансированной.

Обратите внимание! Энергетики призывают потребителей пользоваться электроэнергией экономно, особенно в вечерний период с 17:00 до 22:00.