солдаты из Сибири возвращаются 200-ми с Украины
Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке. Однако россия продолжает искать пути скрытой мобилизации и бросать как пушечное мясо своих граждан. Без соответствующей подготовки и опыта у этих "вояк" нет шансов выжить.
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В одном из сел в Сибири воевать в Украину уехало 150 человек. 72 из них вернулись 200-ми,
– рассказал источник.
В отдаленных селах россии мужчины чаще заявляют ехать на войну, ведь это едва ли не единственный шанс заработать хоть какую-то копейку, чтобы было за что жить. Именно так россия пополняет силы своей армии.
Однако среди желающих присоединиться к армии россии уже знают о значительных потерях их личного состава в Украине – скрывать масштабы потерь российские пропаганды все сложнее.
Кроме того, солдаты оккупационных войск не могут получить обещанные деньги или получают существенно меньшие суммы, чем договаривались при подписании контрактов – поэтому и единственную мотивацию россия лишает своих солдат.
Потери врага колоссальные
К слову, российские власти не собираются объявлять всеобщую мобилизацию в стране, этого просто боятся. Объявление всеобщей мобилизации в россии означало бы для россиян, что "все не идет по плану".
Поэтому ротации, отдых российским солдатам и не светят. Местные чиновники ищут пути, чтобы оттянуть мобилизацию. Однако, у оккупантов уже все "не по плану".
Если не объявят мобилизацию, воевать будет некому. Ведь потери захватчиков в Украине колоссальны. По состоянию на 11 июля ВСУ ликвидировали не менее 37 тысяч оккупантов.
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