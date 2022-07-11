солдати з Сибіру повертаються "200-ми" з України

Про це 24 каналу повідомили джерела в розвідці. Однак росія продовжує шукати шляхи прихованої мобілізації та кидати своїх громадян як "гарматне м'ясо". Без відповідної підготовки та досвіду у цих "вояк" не має шансів вижити.

Увага Російська армія виснажена безперервними боями, – розвідка Британії

В одному із сіл у Сибіру воювати в Україну поїхало 150 осіб. 72 з них повернулися "200-ми",

– розповіло джерело.

У віддалених селах росії чоловіки частіше зголошуються їхати на війну, адже це чи не єдиний шанс заробити хоч якусь копійку, щоб було за що жити. Саме так росія поповнює сили своєї армії.

Однак серед охочих приєднатися до армії росії уже знають про значні втрати їх особового складу в Україні – приховувати масштаби втрат російській пропаганді все складніше.

Крім того, солдати окупаційних військ не можуть отримати обіцяних грошей або отримують суттєво менші суми, ніж домовлялися при підписанні контрактів. Тож і тієї єдиної мотивації росія позбавляє.

Зверніть увагу! Ще на початку повномасштабного вторгнення українська розвідка дізналась про існування так званих планів російського командування, що регіони в Сибіру та на Далекому Сході повинні щотижня знаходити 200 вояк для участі у бойових діях в Україні.

Втрати ворога колосальні

До слова, російська влада не збирається оголошувати загальну мобілізацію в країні. Цього просто бояться, адже такий відчайдушний крок означав би для росіян, що "все не йде за планом".

Тож ротації і відпочинок російським солдатам не світять. Тамтешні можновладці шукають шляхи, щоб відтягнути мобілізацію. Однак в окупантів уже усе "не за планом".

Якщо не оголосять мобілізацію, воювати буде нікому. Адже втрати загарбників в Україні колосальні. Станом на 11 липня ЗСУ ліквідували щонайменше 37 тисяч окупантів.

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