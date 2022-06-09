Путаница с черешней во львовском супермаркете

Фото из супермаркета "Сільпо" распространили телеграмм-каналы. На нем на табличке "Черешняя пошлина" указана цена за килограмм – 2499 гривен. То есть стоимость фрукта превышает цену за килограмм лосося или несколько манго, которые в Украине не выращивают, пишет 24 канал.

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Позволить себе килограмм черешни по такой цене мало кто сможет. Поэтому те украинцы, которые имеют фруктовое дерево дома, – настоящие счастливцы.

Кстати, пользователи сети уже успели пошутить, что такую цену за черешню поставили потому, что она вымыта.

Во Львове черешни продают по 2,5 тысяч гривен
Во Львове черешни продают по 2,5 тысячи гривен / Фото из соцсетей

Впоследствии на ситуацию отреагировали в "Сільпо". Там отметили, что на самом деле произошла ошибка – кто-то из работников написал неправильные цифры на ценнике. Истинная цена черешни – 129 гривен за килограмм.

В магазине сообщили настоящую цену за черешни
В магазине сообщили настоящую цену за черешни / Фото из соцсетей

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Грибы стоимостью в минимальную зарплату

С начала полномасштабной войны цены в украинских магазинах впечатляют. В частности, в одном супермаркете увидели на скидке белые грибы за 6399 гривен за баночку. Без скидки стоимость товара составляет 7999 гривен.

Заметим, грибы производит итальянской компанией Marabotto Giacomo e Figli. На сайте указано, что это семейный бизнес, производящий и упаковывающий итальянские блюда.

Дорогие маринованные грибы упаковали в банку в форме гриба. Ее емкость – 3,1 литра. В состав блюда также входят оливковое масло, лимонный сок, соль, специи, а также лимонная и аскорбиновая кислоты. В описании к товару магазин отметил, что "белые грибы приобретают особый вкус, когда их консервируют в оливковом масле по итальянскому рецепту".

Заметим, что такие грибы и до войны немногие могли себе позволить, ведь они всегда были дорогими. Поэтому воспринимать их цену как следствие инфляции не стоит.

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