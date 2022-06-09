Путаница с черешней во львовском супермаркете

Фото из супермаркета "Сільпо" распространили телеграмм-каналы. На нем на табличке "Черешняя пошлина" указана цена за килограмм – 2499 гривен. То есть стоимость фрукта превышает цену за килограмм лосося или несколько манго, которые в Украине не выращивают, пишет 24 канал.

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Позволить себе килограмм черешни по такой цене мало кто сможет. Поэтому те украинцы, которые имеют фруктовое дерево дома, – настоящие счастливцы.

Кстати, пользователи сети уже успели пошутить, что такую цену за черешню поставили потому, что она вымыта.



Во Львове черешни продают по 2,5 тысячи гривен / Фото из соцсетей

Впоследствии на ситуацию отреагировали в "Сільпо". Там отметили, что на самом деле произошла ошибка – кто-то из работников написал неправильные цифры на ценнике. Истинная цена черешни – 129 гривен за килограмм.



В магазине сообщили настоящую цену за черешни / Фото из соцсетей

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Грибы стоимостью в минимальную зарплату

С начала полномасштабной войны цены в украинских магазинах впечатляют. В частности, в одном супермаркете увидели на скидке белые грибы за 6399 гривен за баночку. Без скидки стоимость товара составляет 7999 гривен.

Заметим, грибы производит итальянской компанией Marabotto Giacomo e Figli. На сайте указано, что это семейный бизнес, производящий и упаковывающий итальянские блюда.

Дорогие маринованные грибы упаковали в банку в форме гриба. Ее емкость – 3,1 литра. В состав блюда также входят оливковое масло, лимонный сок, соль, специи, а также лимонная и аскорбиновая кислоты. В описании к товару магазин отметил, что "белые грибы приобретают особый вкус, когда их консервируют в оливковом масле по итальянскому рецепту".

Заметим, что такие грибы и до войны немногие могли себе позволить, ведь они всегда были дорогими. Поэтому воспринимать их цену как следствие инфляции не стоит.

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