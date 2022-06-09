Плутанина з черешнею у львівському супермаркеті

Фото з супермаркету "Сільпо" поширили телеграм-канали. На ньому на табличці "Черешня мита" вказана ціна за кілограм – 2499 гривень. Тобто вартість фрукта перевищує ціну за кілограм лосося чи кількох манго, які в Україні не вирощують, пише 24 канал.

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Дозволити собі кілограм черешні за такою ціною мало хто зможе. То ж ті українці, які мають фруктове дерево вдома, – справжні щасливці.

До речі, користувачі мережі вже встигли пожартувати, що таку ціну за черешню поставили тому, що вона помита.



У Львові черешні продають по 2,5 тисячі гривень / Фото з соцмереж

Згодом на ситуацію відреагували у "Сільпо". Там зазначили, що насправді трапилася помилка – хтось з працівників написав неправильні цифри на ціннику. Справжня ціна черешні – 129 гривень за кілограм.



У магазині повідомили справжню ціну за черешні / Фото з соцмереж

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Гриби вартістю в мінімальну зарплату

З початку повномасштабної війни ціни в українських магазинах вражають. Зокрема, в одному супермаркеті побачили на знижці білі гриби за 6399 гривень за баночку. Без знижки вартість продукту становить 7999 гривень.

Зауважимо, гриби виготовляє італійська компанією Marabotto Giacomo e Figli. На сайті вказано, що це сімейний бізнес, який виробляє та упаковує італійські страви.

Дорогучі мариновані гриби упакували в банку у формі гриба. Її місткість – 3,1 літра. До складу страви також входять оливкова олія, лимонний сік, сіль, спеції, а також лимонна та аскорбінова кислоти. В описі до товару магазин зазначив, що "білі гриби набувають особливого смаку, коли їх консервують в оливковій олії за італійським рецептом".

Зауважимо, що такі гриби і до війни мало хто міг собі дозволити, адже вони завжди були дорогими. Тому сприймати їхню ціну, як наслідок інфляції, не варто.

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