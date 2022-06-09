"Золоті" грибочки

Це білі гриби, мариновані в оливковій олії, у незвичайній банці у вигляді гриба, місткістю у 3100 мілілітрів. Такий товар помітили в одному з українських магазинів.

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Гриби вироблені італійською компанією Marabotto Giacomo e Figli. На їхньому сайті вказано, що це сімейний бізнес, який протягом трьох поколінь виробляє та упаковує італійські страви.



Дорогі гриби / Фото "Труха"

До складу продукту входить: цілі білі гриби (Boletus Edulis і споріднена група) 60%, оливкова олія 38%, лимонний сік, сіль, спеції, підкислювач: лимонна кислота, антиоксидант: аскорбінова кислота.

Білі гриби – відомі в нашій країні як гриби, які набувають особливого смаку, коли консервовані в оливковій олії, за традиційним італійським рецептом,

– йдеться в описі до товару.

Зазначимо, що ці гриби й до війни коштували дорого, тому не варто їхню ціну сприймати, як наслідок інфляції.

Інфляція в Україні та світі

За прогнозами Національного банку України річна інфляція в травні становитиме близько 17%. А до кінця року зросте ще на 3%.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну фахівці з МВФ переглянули свої прогнози щодо інфляції у світі. У порівнянні з показниками в січні рівень значно зміниться. Відтак інфляція зросте на 1,8% у розвинених країнах та на – 2,8% у країнах, які розвиваються.

А в Туреччині рівень інфляції побила 23 річний рекорд і зросла на 73,5% у річному розрахунку. Зокрема, вартість продуктів у країні пішла вгору на 91,6% за аналогічний період.

В єврозоні у травні споживчі ціни підскочили на 8,1% у порівнянні з попереднім роком, перевищивши середній показник в 7,8%. А показник базової інфляції, який виключає короткострокові цінові коливання, зріс на 3,8%. Це пов'язують з війною Росії проти України.