Российский паспорт – "метка изгоя"

В частности, по этому поводу высказался советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он назвал российский паспорт "меткой изгоя".

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По его словам, любые попытки раздавать российские паспорта на украинских территориях бессмысленны и бесперспективны. Ведь украинский паспорт сегодня считается в мире символом храбрости и героизма, чего нельзя сказать о документах государства-агрессора.

Наши люди свободно путешествуют по миру без виз и границ. Зачем им билет в РФ-концлагерь?

– риторически спросил Подоляк.

Путин хочет раздавать российские паспорта на временно оккупированных территориях: что известно

Вчера, 25 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры выдачи российских паспортов на временно подконтрольных оккупантам территориях Херсонской и Запорожской областей.

К слову этим документом только вносятся изменения в аналогичный указ о предоставлении российского гражданства жителям квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР", подписанный 2 года назад.

Кроме того, захватчики упрощают процесс подачи заявления на получение российского гражданства и для депортированных на территорию страны-агрессора украинцев. Им практически насильно выдают красные паспорта.

То же самое происходит и в Мариуполе, где оккупанты уже начали процесс выдачи паспортов. Старт этому дала так называемая ДНР. Советник мэра города Петр Андрющенко назвал это "началом фактической аннексии".

В украинском МИД осудили абсурдные заявления и поступки оккупантов, назвав незаконную паспортизацию грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, норм и принципов международного гуманитарного права и обязательств России как государства-оккупанта.

Там отметили, что никаких правовых последствий выдача российских паспортов иметь не будет. То есть граждане Украины останутся гражданами Украины даже если получат от россиян по 10 ничего не стоящих паспортов.

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