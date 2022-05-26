Російський паспорт – "мітка ізгоя"

Зокрема, щодо цього висловився радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він назвав російський паспорт "міткою ізгоя".

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За його словами, будь-які спроби роздавати російські паспорти на українських територіях є безглуздими та безперспективними. Адже український паспорт сьогодні вважається у світі символом хоробрості та героїзму, чого зовсім не можна сказати про документи держави-агресорки.

Наші люди вільно подорожують по світу без віз та кордонів. Навіщо їм квиток у РФ-концтабір?

– риторично запитав Подоляк.

Путін хоче роздавати російські паспорти на тимчасово окупованих територіях: що відомо

Вчора, 25 травня, президент Росії Володимир Путін підписав указ про запровадження спрощеної процедури видачі російських паспортів на тимчасово підконтрольних окупантам територіях Херсонщини та Запоріжжя.

До слова цим документом лише вносяться зміни до аналогічного указу про надання російського громадянства мешканцям квазіреспублік "ДНР" та "ЛНР", підписаного 2 роки тому.

Окрім того, загарбники спрощують процес подання заяви на отримання російського громадянства і для депортованих на територію країни-агресорки українців. Їм практично силоміць видають червоні паспорти.

Те ж саме відбувається і в Маріуполі, де окупанти вже розпочали процес видачі паспортів. Старт цьому дала так звана "ДНР". Радник мера міста Петро Андрющенко назвав це "початком фактичної анексії".

В українському МЗС засудили абсурдні заяви та вчинки окупантів, назвавши незаконну паспортизацію грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права і зобов'язань Росії як держави-окупанта.

Там зауважили, що жодних правових наслідків видача російських паспортів не матиме. Тобто громадяни України залишаться громадяни Українами навіть якщо отримають від росіян по 10 нічого не вартих паспортів.

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