Такие мероприятия обязательны во время военного положения. Подробно об этом рассказали 15 июня в оперативном командовании "Юг".

Парочка на пляже в Одессе устроила интим: обоим вручили повестки

Кто вручает повестки во время военного положения

Мероприятия по уточнению военнообязанных данных проводятся регулярно. Это нужно делать в рамках объявленной мобилизации. Такие мероприятия уведомления сотрудники районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки проводят сейчас в разных районах Одесщины. В командовании подчеркнули, что это делают не военкоматы. А у Центров другие методы работы.

Где и когда вы получите повестку, не имеет принципиального значения. Сотрудники районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки уполномочены вручить ее или посетив по месту вашего проживания, встретив вас по маршруту вашего следования, или в других общественных местах,

– указали в сообщении.

После получения такого документа граждане обязаны явиться на сборные пункты в указанные сроки. Речь идет не только о повестках, но и о мобилизационных удостоверениях, повестках или распоряжениях районных центров комплектования и социальной поддержки.

Почему вручают повестки на пляжах

Как отметили в командовании, повестки могут вручать в любом месте. Однако относительно пляжей, это лишь реакция за игнорирование призывов местных властей . Несмотря на уже несколько трагических случаев, просьбы не посещать побережье не дают никакого результата. Люди ходят к морю даже тогда, когда всегда есть угроза натолкнуться на мину.

Отсутствие механизма привлечения к ответственности за нарушение норм правового режима военного положения, переводит работу и заботу о людях в чисто моральную плоскость. Путем выдачи повестки любителям пляжного отдыха и купания военные напомнили, что в стране идет войн,

– сказали в ОК "Юг".

Однако все же призывают не считать повестки наказанием. Это ведь не прямой билет на передовую для всех без разбора, а лишь один из методов налаживания коммуникации, повышения ответственности и сознания граждан.

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