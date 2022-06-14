Одесситам с первого же дня полномасштабного вторжения российских кафиров в Украину сообщили о том, что пляжи, море и побережье – это зона повышенной опасности. В море много вражеских мин, а на берегу наши защитники и защитницы провели меры по предотвращению высадки вражеского десанта.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Россияне могут перейти к развернутой атаке в Славянске в ближайшие дни, - советник главы МВД

Повестка в военкомат за нарушение запрета

Многие одесситы решили проигнорировать опасность и нарушить запрет на посещение пляжей и купание в море. Они загорают и купаются прямо перед предупредительными табличками и срывают ленту, которая загораживает опасную территорию. Кое-где такая безответственность приводит к трагическим последствиям и летальным случаям, но это почему-то очень мало кого беспокоит.

Военные и правоохранители решили посетить пляж 12 станции Большого Фонтана и выдать повестки в военкомат гражданами призывного возраста.

Поначалу проверку пляжа начали патрульные. Они почти в сотый раз напомнили отдыхающим об опасности и призвали покинуть опасную территорию. Такие мероприятия полиции приходится проводить ежедневно, количество нарушителей наконец-то стало немного уменьшаться.

Наиболее удивительно, когда женщины с маленькими детьми не реагируют на замечания. Несмотря на то, что были уже неоднократно случаи, что люди взрывались на минах,

– рассказали патрульные.

Затем к рейду присоединились военные, выдававшие мужчинам призывного возраста повестки в военкомат. Те и дальше отрицают, что нарушили какие-то правила и даже попытались доказать, что сейчас миновать пляжи нет никакого смысла, ведь российские корабли далеко.

Война России против Украины: последние события

План Путина по захвату всей Украины российским оккупантам выполнить не удастся ни при каких обстоятельствах . Заместитель министра обороны США Колин Каль отметил, что российский диктатор уменьшил свои аппетиты и сократил линию фронта.

Германия продолжает затягивать передачу оружия для ВСУ. Ситуация уже стала не комической, а просто жалкой .

Смотрите также – кафиры радуются подачкам от Путина и боятся во второй раз ехать в Украину: видео