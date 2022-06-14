Об этом 24 канала сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. Он подчеркнул, что угроза атаки на Славянск выросла в связи с нехваткой боеприпасов для наших защитников.
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Россияне могут перейти к атаке
Как пояснил Андрусив, в последние недели украинские военные потратили много артиллерийских боеприпасов для борьбы с врагом. Однако пополнить их количество наша сторона пока не смогла.
Именно поэтому сейчас ситуация действительно меняется не в нашу пользу. Россияне могут перейти к развернутой атаке в Славянске в ближайшие дни,
– заявил советник.
Группировки, которые могут пойти на штурм
Он отметил, что вероятнее всего российские оккупанты пойдут на Барвенково, чтобы через этот населенный пункт двигаться на окружение Славянска. В то же время, другая группа захватчиков будет наступать от Лимана – то есть с другой стороны Славянска.
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"По моему мнению, эти 2 группировки синхронизируются и пойдут на штурм Славянска. Это вызов ближайших дней. И только от того, насколько наши войска смогут нанести им урон, будет понятно, достигнет ли враг своей цели", – заметил Андрусов.
Вопрос цены
Советник отметил, что наших сил и средств предостаточно, чтобы остановить российских оккупантов. Однако в первую очередь – это вопрос цены.
"В связи с тем, что нашим защитникам не хватает артиллерийских боеприпасов, мы будем платить большую цену за остановку этой орды, которая сейчас сконцентрировалась под Изюмом", – подчеркнул советник.
Андрусив рассказал, что россияне могут перейти к атаке Славянска: смотрите видео
Ситуация на Донбассе: последние новости
- В Генеральном штабе Вооруженных Сил сообщили, что российские оккупанты на Славянском направлении предприняли попытку штурма в Богородичном. Однако там захватчики потерпели неудачу, поэтому отступили и пока закрепились в северо-западной части населенного пункта.
- Кроме того, враг пытался штурмом взять Северодонецк. Оккупанты попытались наступать на позиции украинских войск в районе населенного пункта Метелкино, однако потерпели поражение.
- В то же время на Донецком направлении российские оккупанты перегруппировываются и усиливают группировку. Они пытаются оцепить подразделения украинских войск в районе Лисичанска, Привилегии, Северодонецка и Боровского.