Горячее всего и дальше на Востоке нашего государства. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины опубликовали актуальный свод по общей ситуации на фронте по состоянию на 18:00 13 июня.

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Что происходит на Донбассе

По данным Генштаба, на Северодонецком направлении враг совершал штурмовые действия, пытаясь установить полный контроль над одноименным городом. Состоялось наступление оккупантов на позиции наших войск в районе населенного пункта Метелкино, однако без успеха.

На Донецком направлении российские захватчики перегруппируют свои подразделения и усиливают группировки, пытаются оцепить подразделения украинских войск в районе Лисичанска, Привилегии, Северодонецка и Боровского.

На Славянском направлении противник предпринял попытку штурма в Богородичном, но также успеха не имел – оккупанты были вынуждены отойти и закрепляются в северо-западной части населенного пункта.

На Бахмутском направлении россияне и дальше били по позициям наших войск по ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня. При поддержке этих обстрелов вели безуспешные боевые действия по следующим направлениям:

Тошковка – Устиновка;

Ореховое – Золотое;

Камышеваха – Врубовка;

Васильевка – Белогоровка;

Почечное – Николаевка;

Доломитное – Новолуганское.

На Авдеевском, Кураховском и Лиманском направлениях активные боевые действия со стороны врага не зафиксированы.

Ситуация по другим направлениям

На Северском направлении российские оккупанты обстреляли из минометов и гранатометов районы населенных пунктов Запсилья Сумской области, а также Горск и Гремяч на Черниговщине. Продолжается инженерное оборудование вражеских оборонительных позиций в приграничных районах.

На Слобожанском направлении захватчики систематически обстреливают позиции украинских подразделений Сил обороны, совершенствуют инженерное оборудование собственных фортификационных сооружений и разведывают воздух.

На Харьковском направлении основные усилия врага сосредоточены на попытках разрушить логистические маршруты поставок украинских войск, действующих на Славянском направлении.

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На Запорожском на Новопавловском направлениях активных боевых действий со стороны захватчиков не было. Продолжались вражеские обстрелы с применением минометов, ствольной и реактивной артиллерии с целью сковывания и недопущения переброски украинских войск на другие направления.

На Южнобугском направлении противник продолжает вести оборону. Основные усилия направляет на ведение разведки, контрбатарейную борьбу, наращивание боевых возможностей своих резервных формирований и систем ПВО, инженерное оборудование своих рубежей и позиций.

На Волынском и Полесском направлениях особых изменений военной ситуации не произошло. То же самое можно констатировать на Бессарабском направлении. При этом оккупанты усиливают группировку своих войск на Криворожском направлении.

К слову, в Генштабе ВСУ также добавили, что противник имеет значительные проблемы с комплектованием своих подразделений, осуществляющих штурмовые действия на территориях Донецкой и Луганской областей.

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В Запорожском на Новопавловском направлениях активных боевых действий со стороны захватчиков не было. Продолжались вражеские обстрелы с применением минометов, ствольной и реактивной артиллерии с целью сковывания и недопущения опрокидывания украинских войск на другие направления.

На Южнобужском направлении противник продолжает вести оборону. Основные усилия направляются на ведение разведки, контрбатарейную борьбу, наращивание боевых возможностей своих резервных формирований и систем ПВО, инженерное оборудование своих рубежей и позиций.