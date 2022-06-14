Про це 24 каналу повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Він наголосив, що загроза атаки на Слов'янськ зросла у зв'язку з нестачею боєприпасів для наших захисників.

Зверніть увагу Чи закінчується в України озброєння: Зеленський розставив всі крапки над "і"

Росіяни можуть перейти до атаки

Як пояснив Андрусів, протягом останніх тижнів українські військові витратили багато артилерійських боєприпасів для боротьби з ворогом. Однак поповнити їх кількість наша сторона поки не змогла.

Саме тому зараз ситуація, направду, змінюється не на нашу користь. Росіяни можуть перейти до розгорнутої атаки у Слов'янську найближчими днями,

– заявив радник.

Угрупування, які можуть піти на штурм

Він зазначив, що найімовірніше російські окупанти підуть на Барвінкове, аби через цей населений пункт рухатись на оточення Слов'янська. Водночас інша група загарбників наступатиме від Лиману – тобто з іншого боку Слов'янська.

Читайте також Росіяни завдали авіаудару з вертольотів під Сєвєродонецьком й неподалік Білогорівки

"На мою думку, ці 2 угрупування синхронізуються й підуть на штурм Слов'янська. Це виклик найближчих днів. І лише від того, наскільки наші війська зможуть завдати їм втрат, буде зрозуміло, чи досягне ворог своєї мети", – зауважив Андрусів.

Питання ціни

Радник зазначив, що наших сил та засобів більш ніж достатньо, аби зупинити російських окупантів. Однак насамперед – це питання ціни.

"У зв'язку з тим, що нашим захисникам бракує артилерійських боєприпасів, ми платитимемо велику ціну за зупинку цієї орди, яка зараз сконцентрувалася під Ізюмом", – наголосив радник.

Андрусів розповів, що росіяни можуть перейти до атаки Слов'янська: дивіться відео



Ситуація на Донбасі: останні новини