Первые мощные взрывы прогремели примерно в 10:30 в селе Октябрьское Красногвардейского района. Взрывы раздавались не менее 10 минут. Вероятно, это была вторичная детонация боеприпасов.

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"После взрывов произошел пожар в районе железнодорожной станции "Элеваторная" в селе Октябрьское", – сообщили местные жители.

Как детонируют боеприпасы на складах в Октябрьске: видео

Местные жители также сообщили о пожаре на нефтебазе. Отметим, что именно в этом районе расположена военная авиабаза "Октябрьское". Она была одним из крупнейших аэродромов авиации Черноморского флота СССР.

Оккупационные власти заявили об атаке беспилотников

Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что инфраструктурные объекты в Крыму атаковали беспилотники. Некоторые каналы сообщали о работе противовоздушной обороны.

Также Аксенов подтвердил, что в районе взрывов происходит детонация боеприпасов. По его словам, было решено эвакуировать людей, проживающих в 5-километровом радиусе, в пункты временного размещения.

Кроме того, в Крыму остановили железнодорожное движение.