Перші потужні вибухи пролунали приблизно о 10:30 у селі Октябрське Красногвардійського району. Вибухи лунали впродовж щонайменше 10 хвилин. Ймовірно, це була вторинна детонація боєприпасів.

Дивіться також У Криму гарячий сезон "бавовни": хронологія найгучніших вибухів

"Після вибухів сталася пожежа в районі залізничної станції "Елеваторна" в селі Октябрське", – повідомили місцеві жителі.

Як детонують боєприпаси на складах в Октябрську: відео

Місцеві жителі також повідомили про пожежу на нафтобазі. Зауважимо, що саме в цьому районі розташована військова авіабаза "Октябрське" Вона була одним із найбільших аеродромів авіації Чорноморського флоту СРСР.

Окупаційна влада заявила про атаку безпілотників

Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що інфраструктурні об'єкти у Криму атакували безпілотники. Деякі канали повідомляли про роботу протиповітряної оборони.

Також Аксьонов підтвердив, що в районі вибухів відбувається детонація боєприпасів. За його словами, було вирішено евакуювати людей, які проживають у 5-кілометровому радіусі, до пунктів тимчасового розміщення.

Крім того, в Криму зупинили залізничний рух.