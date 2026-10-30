Нужна именно встреча: в ОП объяснили, почему звонка Зеленского и Путина недостаточно

Представители Российской Федерации уже неоднократно публично поднимали вопрос о возможном телефонном разговоре или организации переговоров непосредственно в Москве.

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По словам советника президента по коммуникациям Дмитрия Литвина, с помощью подобных заявлений кремлевское руководство пытается избежать необходимости проведения полноценного трехстороннего формата переговоров на уровне лидеров.

Логично, что ключевые вопросы нужно решать на уровне лидеров, но речь идет именно о встрече и соответствующих переговорах, договоренностях и гарантиях, что, очевидно, сложно реализовать, когда речь идет просто о телефонном разговоре– подчеркнул Литвин.

Подготовка трехстороннего формата переговоров

Ранее мы сообщали, что дипломаты прорабатывали организацию встречи переговорных групп Украины, США и России для подготовки предстоящего саммита лидеров. Среди возможных площадок для переговоров рассматривались Абу-Даби, другие локации на Ближнем Востоке и европейские столицы.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, специальный представитель президента США Стив Виткофф ранее посещал Санкт-Петербург после консультаций в Осло, где предлагал организовать встречу глав государств. В то же время украинская сторона подчеркивала, что любой диалог должен завершаться четкими гарантиями и конкретными решениями.