Нужна именно встреча: в ОП объяснили, почему звонка Зеленского и Путина недостаточно

Офис президента назвал телефонный разговор недостаточным для достижения договоренностей с Москвой. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что ключевые вопросы требуют личной встречи лидеров.
Представители Российской Федерации уже неоднократно публично поднимали вопрос о возможном телефонном разговоре или организации переговоров непосредственно в Москве.
популярные видео
По словам советника президента по коммуникациям Дмитрия Литвина, с помощью подобных заявлений кремлевское руководство пытается избежать необходимости проведения полноценного трехстороннего формата переговоров на уровне лидеров.
Логично, что ключевые вопросы нужно решать на уровне лидеров, но речь идет именно о встрече и соответствующих переговорах, договоренностях и гарантиях, что, очевидно, сложно реализовать, когда речь идет просто о телефонном разговоре
Подготовка трехстороннего формата переговоров
Ранее мы сообщали, что дипломаты прорабатывали организацию встречи переговорных групп Украины, США и России для подготовки предстоящего саммита лидеров. Среди возможных площадок для переговоров рассматривались Абу-Даби, другие локации на Ближнем Востоке и европейские столицы.
Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, специальный представитель президента США Стив Виткофф ранее посещал Санкт-Петербург после консультаций в Осло, где предлагал организовать встречу глав государств. В то же время украинская сторона подчеркивала, что любой диалог должен завершаться четкими гарантиями и конкретными решениями.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии1 комментарий