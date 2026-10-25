В Кремле призвали не возлагать больших надежд на предстоящие мирные переговоры

Предстоящая встреча представителей Украины, США и России будет носить "предварительный характер". В Кремле отметили, что готовы возобновить переговоры после 4 ноября.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление помощника Владимира Путина Юрия Ушакова.
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По его словам, сторонам еще предстоит проделать немалую работу, чтобы выйти на подписание мирного соглашения.
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