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В Кремле призвали не возлагать больших надежд на предстоящие мирные переговоры

Дария Черныш
В Кремле призвали не возлагать больших надежд на предстоящие мирные переговоры

Предстоящая встреча представителей Украины, США и России будет носить "предварительный характер". В Кремле отметили, что готовы возобновить переговоры после 4 ноября.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление помощника Владимира Путина Юрия Ушакова.

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По его словам, сторонам еще предстоит проделать немалую работу, чтобы выйти на подписание мирного соглашения.

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