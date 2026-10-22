Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков. С новыми заявлениями выступил также Дмитрий Песков. Их слова передают пропагандистские СМИ.

Когда может состояться встреча и известен ли состав делегаций?

По словам Ушакова, трехсторонние переговоры могут состояться в десятых числах ноября. При этом Владимир Путин еще не определил состав российской делегации для встречи.

Следует напомнить, что в переговорный процесс приобщаются американцы. В частности, Стив Виткофф как раз накануне встретился с главой Кремля в Петербурге. Примечательно, что спецпредставитель Трампа назвал Путина "гуманистом".

Вместе с тем не исключается возможность привлечения к переговорам Китая. При этом в Кремле заявили, что не ожидают скорого завершения войны даже в случае встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Помощник российского президента Юрий Ушаков подчеркнул, что решить все проблемы за один раунд переговоров невозможно.

Со своей стороны Владимир Зеленский подтвердил готовность к мирному соглашению, которое будет предусматривать фиксацию нынешней линии фронта и сохранение контроля Украины не менее 75% своей территории.