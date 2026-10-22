Про це сказав помічник російського диктатора Юрій Ушаков. З новими заявами виступив також Дмитро Пєсков. Їхні слова передають пропагандистські медіа.

Коли може відбутися зустріч і чи відомий склад делегацій?

За словами Ушакова, тристоронні переговори можуть відбутися в десятих числах листопада. При цьому, Володимир Путін ще не визначив склад російської делегації для зустрічі.

Дмитро Пєсков додав, що Путін не передавав США через спецпосланця Стіва Віткоффа документи з російськими пропозиціями щодо врегулювання війни.

Слід нагадати, що до переговорного процесу долучаються американці. Зокрема, Стів Віткофф якраз напередодні, зустрівся з очільником Кремля у Петербурзі. Показово, що спецпредставник Трампа назвав Путіна "гуманістом".

Разом із тим, не виключається можливість залучення до переговорів Китаю. При цьому, у Кремлі заявили, що не очікують швидкого завершення війни навіть у разі зустрічі Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

Помічник російського президента Юрій Ушаков наголосив, що вирішити всі проблеми за один раунд переговорів неможливо.

Зі свого боку, Володимир Зеленський підтвердив готовність до мирної угоди, яка передбачатиме фіксацію нинішньої лінії фронту та збереження контролю України щонайменше над 75% своєї території.